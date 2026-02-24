Актер из «Джанго освобожденный» Роберт Кэррадайн покончил с собой

Голливудский актер Роберт Кэррадайн покончил с собой. Семья подтвердила смерть артиста и рассказала о его почти 20-летней борьбе с биполярным расстройством, сообщает «Царьград» .

Семья Кэррадайна опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о смерти актера и попросила уважать право близких на частную жизнь.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш дорогой отец, дедушка, дядя и брат, Роберт Кэррадайн, покинул этот мир. В мире, который иногда представляется настолько мрачным, Бобби был источником света для всех, кто его окружал. Мы глубоко опечалены потерей этой замечательной личности. Хочется подчеркнуть его стойкость в борьбе с биполярным расстройством, длящейся почти 20 лет. Мы надеемся, что его история поможет осветить проблему стигмы вокруг психических заболеваний. Просим оставить нас в покое, чтобы спокойно пережить эту тяжелую утрату. Благодарим за понимание и сострадание», — отмечается в обращении.

Старший брат актера Кит Кэррадайн пояснил, что семья решила открыто говорить о заболевании Роберта, чтобы привлечь внимание к проблеме психических расстройств и поддержке людей с такими диагнозами.

«Мы хотим, чтобы люди знали об этом, и здесь нет ничего постыдного. Я хочу отметить его борьбу с этой болезнью и его замечательную личность. Роберт был невероятно талантливым, и мы будем каждый день скучать по нему. Мы будем утешаться воспоминаниями о его веселом нраве, мудрости, терпимости и понимании. Таким я запомню своего младшего брата,» — поделился он.

Роберт Кэррадайн родился в 1954 году в семье актера Джона Кэррадайна. Почти два десятилетия он боролся с биполярным расстройством, которое, по словам близких, серьезно повлияло на его жизнь.

