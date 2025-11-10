Актер Иван Трушин рассказал о работе в сериале «Этерна» и новых проектах

Актер Иван Трушин, исполнивший главную роль в сериале «Этерна», рассказал о своем пути в профессию, работе в Малом театре и новых проектах. В интервью он поделился впечатлениями от съемок, отношением к славе и планами на ближайшее время, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сериал «Этерна», вышедший в 2025 году по мотивам романов Веры Камши, быстро стал популярным и принес актеру Ивану Трушину первую большую роль. Его персонаж Ричард Окделл привлек внимание зрителей, а сам актер отметил, что попал на кастинг случайно и считает это удачным стечением обстоятельств.

Трушин рассказал, что изначально планировал стать врачом, но в старших классах решил поступать в театральный вуз. Он поступил в институт в Москве и после учебы был принят в труппу Малого театра, где сейчас играет уже второй сезон. По словам актера, работа в театре помогает ему развиваться, а коллектив поддерживает молодых артистов.

Говоря о съемках в «Этерне», Трушин отметил, что вжиться в роль было сложно из-за особенностей мира и характера героя. Он признался, что съемки боевых сцен и фехтования были самыми трудными, а поддержка опытных коллег, в том числе Юрия Чурсина, помогла справиться с волнением. Актер также поделился забавными случаями со съемок и рассказал, что спокойно относится ко вниманию поклонников и сравнениям с зарубежными звездами.

В личной жизни, по словам Трушина, все складывается гармонично: его девушка также актриса и поддерживает его карьеру. В ближайшее время зрители смогут увидеть актера в фильмах «Жених с Марса», «Тайны Адмирала Ушакова» и «Твое сердце будет разбито», а также в спектаклях Малого театра.

