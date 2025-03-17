Актер Иван Охлобыстин в третий раз стал дедушкой

Актер Иван Охлобыстин в третий раз стал дедушкой. У него родился внук, сообщает Starhit .

У мальчика необычное имя — его зовут Ной. Вес ребенка при рождении составил 3,7 кг.

О беременности дочь Охлобыстина рассказала в начале ноября. У Ивана шесть детей. Он стал дедушкой в третий раз.

Ранее на Украине предъявили обвинения Охлобыстину. СБУ считает, что актер «посягал на территориальную целостность страны», «пропагандировал боевые действия» и «глорифицировал» ВС РФ.