Актер Александр Петров станет отцом
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Популярный российский актер Александр Петров впервые станет отцом. Его супруга Виктория Антонова объявила о беременности, сообщает URA.RU.
Жена актера опубликовала совместное с ним фото в соцсети. В кадре Антонова позирует с округлившимся животом. Сзади нее стоит Петров, обнимая супругу за живот.
Виктория оставила подпись к снимку: «Ждем тебя».
Она не стала раскрывать пол будущего малыша.
Слухи о том, что супруга актера в положении, появились еще в ноябре. Но они не подтверждались официально.
Петров и Антонова поженились осенью прошлого года. Актер станет отцом впервые.
Ранее стало известно, что участница «Фабрики звезд» Светлана Светикова станет мамой в третий раз. пол будущего третьего малыша пока неизвестен.