Актер Александр Петров станет отцом

Жена актера опубликовала совместное с ним фото в соцсети. В кадре Антонова позирует с округлившимся животом. Сзади нее стоит Петров, обнимая супругу за живот.

Виктория оставила подпись к снимку: «Ждем тебя».

Она не стала раскрывать пол будущего малыша.

Слухи о том, что супруга актера в положении, появились еще в ноябре. Но они не подтверждались официально.

Петров и Антонова поженились осенью прошлого года. Актер станет отцом впервые.

Ранее стало известно, что участница «Фабрики звезд» Светлана Светикова станет мамой в третий раз. пол будущего третьего малыша пока неизвестен.