Участница «Фабрики звезд» Светлана Светикова станет мамой в третий раз

Певица и участница шоу «Фабрика звезд — 3» Светлана Светикова сообщила, что ждет третьего ребенка. У звезды мюзиклов уже есть два сына, пол будущего третьего малыша пока неизвестен, пишет kp.ru .

«Не удержалась. Режиссер „Карамазовых“ Александр Рагулин красиво сдал мое положение на поклонах. Отыграла спектакль отлично», — написала Светикова в своем Telegram-канале.

Певица сообщила поклонникам об интересном положении в 27-секундном видео. Исполнительница приветственно помахала рукой в камеру, затем сделала несколько шагов назад от объектива и начала танцевать. В какой-то момент она подняла футболку оверсайз и показала округлившийся живот. После этого она в камеру показала язык, загадочно улыбнулась и остановила съемку, сев на стул перед камерой.

Светикова уже является матерью двух сыновей, рожденных от мужа, фигуриста-акробата Алексея Полищука. Старший мальчик, которого назвали Миланом, появился на свет в 2009 году, а младший Кристиан — в 2017 году.