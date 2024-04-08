Актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

60-летний российский актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за поставленного диагноза. У него выявили спондилоартроз, сообщает SHOT .

При указанном заболевании у человека поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. У пациента наблюдаются острая боль, онемение конечностей, а также позвоночник ограничивается в движениях.

У артиста еще выявили грыжу в 6 мм на позвоночном диске, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз. С указанными заболеваниями Домогарову будет труднее работать. Уже сейчас его активность сильно снизилась.

Артисту предстоит длительное лечение. На начальном этапе ему будут давать лекарства и делать уколы, затем предстоит вытяжение. В последующем ему назначат физиотерапию с гимнастикой.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года. Работал в Малом театре (1984–1985 гг.), в Театре Советской Армии (ныне Театр Российской Армии, 1985–1995 гг.). С 1995 года выступает на сцене Театра имени Моссовета. Снимался в множестве кино- и телефильмов, среди которых «Михайло Ломоносов», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Граф Монте-Негро», «Зорге» и другие.