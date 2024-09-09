Африканскому союзу вручили первую премию имени Льва Толстого
Африканский союз стал лауреатом первой Международной премии мира имени Льва Толстого, пишет ТАСС.
Награду вручил председатель жюри, народный артист России Валерий Гергиев. Ее принял председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Гергиев отметил, что награда присуждена за вклад в сохранение мира и активную миротворческую деятельность Африканского союза.
Церемония вручения новой премии мира имени Льва Толстого состоялась на Исторической сцене Большого театра в день рождения великого писателя.
Ранее в Москве на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара открыли памятник лауреату Нобелевской премии мира, борцу с расовой сегрегацией, первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе.