Африканскому союзу вручили первую премию имени Льва Толстого

сегодня в 23:27

Африканский союз стал лауреатом первой Международной премии мира имени Льва Толстого, пишет ТАСС .

Награду вручил председатель жюри, народный артист России Валерий Гергиев. Ее принял председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

Гергиев отметил, что награда присуждена за вклад в сохранение мира и активную миротворческую деятельность Африканского союза.

Церемония вручения новой премии мира имени Льва Толстого состоялась на Исторической сцене Большого театра в день рождения великого писателя.

Ранее в Москве на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара открыли памятник лауреату Нобелевской премии мира, борцу с расовой сегрегацией, первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе.