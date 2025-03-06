Адвокат раскритиковал недовольных вручением Киркорову награды «Певец года»

Недавно актриса и телеведущая Яна Поплавская выразила недовольство выбором Киркорова в номинацию. Она уверена, что присвоение премии певцу напоминает «насон», что весьма печально. Также она высказалась о том, что в России перестали уделять внимание настоящим талантам.

Адвокат охарактеризовал подобные высказывания как зависть к успеху артиста. Говоря о молодых талантах, эксперт заявил, что не видит легенд среди молодежи. Только время способно сотворить из артиста легенду.

«Поэтому посмотрим, что будет с песнями и артистами хотя бы через 10 лет. А Филипп на сцене не один десяток», — заключил Алешкин.