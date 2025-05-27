Адвокат Гасанова заявил, что заочно арестованный блогер может вернуться в РФ

Блогер Гусейн Гасанов, заочно арестованный по делу о неуплате налогов на 170 млн рублей, может приехать в Россию. Такой вариант допустил его адвокат Дмитрий Козяйкин, сообщает ТАСС .

По словам защитника, сначала они с клиентом должны окончательно разобраться, в чем именно обвиняют блогера. Затем адвокат «выстроит линию защиты».

Козяйкин отметил, что после этого Гасанов может рассмотреть вариант возвращения в Россию. Адвокат добавил, что у блогера нет гражданств и видов на жительство в других странах.

По данным следствия, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. Затем он легализовал 20 млн рублей.

Блогера обвинили в отмывании денег. Его заочно поместили под стражу и объявили в международный розыск.