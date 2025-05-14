Объявленного в розыск Гусейна Гасанова заочно арестовали

Блогера Гусейна Гасанова, в отношении которого возбуждено уголовное дело за отмывание денег в особо крупном размере, заочно поместили под стражу по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как утверждают правоохранители, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. Более 20 млн руб. из этих средств от легализовал с помощью финансовых операций.

Следствие указывает на то, что блогер скрылся от правосудия за рубежом. Он объявлен в международный розыск.

Следствие попросило суд заочно арестовать блогера, суд удовлетворил ходатайство. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, Гасанов может сейчас проживать в Азербайджане.