Адвокат Бенхин: развод Джигана и Самойловой может пройти по еврейской традиции

Если Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) сочетались браком по иудейским традициям, то развод может проходить через раввинатский суд. В таком случае муж обязан выплатить супруге компенсацию по ктубе — еврейскому брачному соглашению, служащему финансовой гарантией для жены, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«Для меня, как для соплеменника Джигана (правда, он наполовину еврей, а я полностью), встает вопрос: будут ли они разводиться по еврейской традиции. Так как он активно педалирует свое еврейство, выставляет его напоказ, всегда очень набожный — у него татухи в виде шестиконечных звезд, надпись на руке огромная „Бог всегда со мной“ (El Elohim Tamid Itti)», — рассказал Бенхин.

Он отметил, что относительно недавно также была новость о том, как он выступил на свадьбе детей главного раввина Украины и главного раввина России.

«Такая символичная свадьба была, он выступал в ультраортодоксальной одежде. И, соответственно, если они сочетались браком по еврейской традиции, то там все гораздо сложнее. Есть раввинатские суды даже у нас в России. И, соответственно, там он должен давать еще какую-то отдельную компенсацию жене — не просто делить имущество пополам, а при бракосочетании он подписывает вексель, в еврейской традиции называется ктуба. И вот по этой ктубе он еще должен какую-то огромную сумму при разводе ей отдавать. Это так называемая страховка от развода», — разъяснил адвокат.

В пользу того, что они по еврейской традиции жили или сочетались браком, говорит также то, что у детей прямо нарочито иудейские имена — не просто универсальные, а прямо конкретные: Ариела, Лея, Майя и Давид, указал Бенхин.

«Но странно, что у дочек фамилия матери, потому что тоже, по идее, все дети должны были носить фамилию отца», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Самойлова разводится с Джиганом после 13 лет брака. Заявление было подано Оксаной еще 6 октября в мировой суд Москвы. При этом у пары есть стандартный месяц на примирение. Причина расставания не оглашается. Знаменитости хранят молчание в социальных сетях.

