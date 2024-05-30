Сергунина: крупнейшей площадкой празднования Дня защиты детей станет ВДНХ

Масштабная программа в честь Международного дня защиты детей будет организована 1 и 2 июня на ВДНХ в Москве, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках празднования гостей будут ждать больше 40 различных событий, включая мультипликационный карнавал и занятия по робототехнике.

«ВДНХ станет одной из крупнейших площадок празднования Дня защиты детей. Для юных посетителей и их родителей подготовят бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры», — пояснила Сергунина.

Отмечается, что на большую часть мероприятий потребуется предварительная регистрация.

1 июня в 13:00, 15:00 и 17:00 гостей познакомят с экспозицией центра «Космонавтика и авиация». В детском инжиниринговом центре «Кулибин Про» с 11:00 до 20:00 организуют серию мастер-классов по робототехнике. В 13:00 семьи с детьми 6–8 лет приглашают на прогулку «Кит, крот, медведь и не только» по павильону «Атом». В Музее кино в 14:00 начнется интерактив «Сказки в диафильмах». В 16:00 гостей ждут на мастер-класс по созданию кукольной анимации. В музее славянской письменности «Слово» в 19:00 расскажут об изменениях взглядов общества на воспитание подрастающего поколения на протяжении веков.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в выходные пройдут показы спектаклей. В полдень субботу в 12:00 будет представлена камерная постановка «Сновидения», а в воскресенье — история о красавице и чудовище «Аленький цветочек». 2 июня в 14:00 в этом же павильоне состоится квиз «Тайна третьей планеты и другие фантастические истории».

Больше информации о праздновании можно узнать на сайте комплекса.