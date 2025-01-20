83-ю годовщину освобождения Можайска отметили в Подмосковье

«Дата 20 января навечно вписана в историю нашего города и сердце каждого жителя. Ценой десятков тысяч жизней Можайск был освобожден от оккупации, которая длилась три долгих месяца. За это время фашисты нанесли непоправимый и оставили очень много израненных душ, сердец и судеб. Сегодня мы отдаем долг памяти и чести тем, кто ценой собственной жизни, освобождал наш город, нашу страну от коричневой фашисткой гадины. Мы низко кланяемся тому уже небесному воинству, которое и по сегодняшний день оберегает каждого из нас», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев во время возложения цветов к стеле «Город воинской Славы».

Затем на Октябрьской площади города провели театрализованную зарисовку «Освобождение города», рассказывающая о тяжелых 3 месяцах оккупации немецкими фашистами.

При этом люди не сдались и не покорились. Тут же было развернуто партизанское движение, оказавшее яростное сопротивление врагу. Они убили множество оккупантов и уничтожили технику, также передавали Красной армии полезные разведданные о передвижении противника в этом районе.

Зрителям зарисовки рассказали о Можайской операции. Красная армия отстояла Москву и пошла в контрнаступление. После упорных боев, рано утром 20 января 1942 года Можайск был полностью освобожден.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.