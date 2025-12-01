72-летняя Проклова даст ответ на предложение выйти замуж за экс-супруга на шоу

72-летняя актриса Елена Проклова поучаствует в эфире «Пусть говорят» на Первом канале вечером 1 декабря и ответит на предложение экс-супруга Андрея Тришина выйти замуж. Об этом сообщает Starhit .

Во время передачи обсудят, в том числе многолетний брак женщины с Андреем Тришиным. Они жили вместе 30 лет и прекратили отношения в 2015 году.

Тришин поддерживал бывшую супругу, когда та попала в реанимацию после инсульта. Не исключено, что то непростое время опять сблизило экс-супругов.

Мужчина снова готов пожениться с Прокловой. Однако многие телезрители хотят узнать, согласится ли она с предложением выйти замуж.

Проклова в интервью RTVI, вышедшем месяц назад, рассказала, что последний супруг, Тришин, сделал ей предложение.

«Ну а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — сказала тогда актриса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.