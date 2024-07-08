6,5 тыс человек посетили гала-концерт «Ночь Чайковского» в Клину

6 июля на гала-концерте «Ночь Чайковского», который состоялся в усадьбе Демьяново Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, г. о. Клин, побывали порядка 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вниманию зрителей представили авторскую версию оперы «Евгений Онегин» народного артиста СССР, Героя труда России Юрия Башмета. Арии исполнили солисты ведущих оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Отрывки из одноименного романа А. С. Пушкина со сцены читали Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

Завершать фестиваль искусств П. И. Чайковского гала-концертом «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново стало традицией — мероприятие прошло в третий раз.

В ведомстве напомнили, что юбилейный X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского состоялся с 21 по 30 июня в Клину. За десять дней фестиваля перед зрителями выступили Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, народный артист РФ Денис Мацуев, немецкая оперная певица Симона Кермес, Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана, народная артистка РФ, балерина Светлана Захарова, народный артист РФ Евгений Миронов, Александра Урсуляк, солисты Мариинского и Большого театров, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и другие.

Гала-концерт «Ночь Чайковского» прошел в рамках проекта «Путь Чайковского» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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