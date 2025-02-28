5 главных домов московских усадеб признали памятниками архитектуры

В Москве произошло важное событие в сфере охраны памятников: сразу пять городских усадеб получили новый охранный статус. Исторические здания, которые раньше считались выявленными объектами культурного наследия, теперь официально включены в региональный реестр, об этом сообщили столичные власти на официальном городском сайте .

Речь идет о пяти основных домах, расположенных на территории старинных усадебных комплексов столицы. На карте Москвы можно найти великолепные образцы архитектурного наследия: от старинной усадьбы на Новой Басманной, 21, возведенной в XVIII–XIX столетиях, до роскошного особняка В. Д. Носова на Малой Семеновской улице.

Особого внимания заслуживают исторические владения Кулаковых по адресу Верхняя Радищевская, 8, и величественный комплекс с палатами, некогда принадлежавший купцу Бородину и семье Полшковых на Садовнической улице. Венчает этот список архитектурных жемчужин старинная усадьба Плохово-Осташевских, позднее перешедшая к Л. С. Полякову, расположенная на Тверском бульваре.

За прошедшие 14 лет статус архитектурных памятников получили свыше 700 московских зданий. Это стало возможным благодаря планомерной деятельности столичного департамента культурного наследия, который занимается обнаружением исторически значимых объектов и их последующим внесением в официальный реестр.