3 тыс человек посетили фестиваль народных художественных промыслов в Подмосковье

5 и 6 апреля в Клинской детской школе искусств имени П. И. Чайковского прошел IX фестиваль народных художественных промыслов России, посвященный казачьей культуре. Его посетили более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля гостям представили концертные программы, состоящие из казачьих песен в исполнении профессиональных коллективов. На сцене выступил ансамбль казачьей песни «Люди вольные», представив казачий фольклор в сопровождении народных инструментов. При этом посетители смогли насладиться игрой Московского казачьего хора, а также Государственного театра танца «Казаки России». Помимо этого, на мероприятии состоялись выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-класс гончарного искусства.

Фестиваль народных художественных промыслов России проходит в Клину каждую весну с 2015 года. Культуру, традиции и свои изделия презентуют на клинских площадках артисты и ремесленники со всей страны.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, в регионе стартовал прием заявок на II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.