3 яркие новинки российского кино покажут в рамках «Ночи кино» в Подмосковье

24 августа в Подмосковье пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Акция пройдет 9-й раз подряд и будет традиционно приурочена ко Дню российского кино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодно для «Ночи кино» выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского и военно-историческая драма Алексея Германа-младшего «Воздух».

В Московской области фильмы акции можно будет посмотреть на 262 площадках в 52 городских округах. Традиционными точками притяжения киноманов в этот день станут кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки региона. Для любителей атмосферных показов сеансы организованы в летних кинотеатрах под открытым небом.

В Подмосковье показы проводятся под кураторством ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» и министерства культуры и туризма Московской области. Впервые в этом году оператором акции выступит компания РОСКИНО.

Информацию о площадках акции можно найти на сайте mosoblkino.ru. Подробности можно узнать на информационных ресурсах площадок-участников.

Вход на все мероприятия акции свободный. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», – сказал глава региона.