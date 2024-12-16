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220 учащихся Подмосковья приняли участие в фестивале духовного пения в Дмитрове

На базе гимназии «Дмитров» в 14-й раз прошел фестиваль духовного пения школьных хоров и ансамблей Московской области «Пойте Господу всея земля…». Мероприятие организовано Московским областным общественным движением творческих педагогов «Исследователь» и коллективом гимназии «Дмитров», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

220 учащихся из школ Подмосковья представили на конкурс произведения православных авторов, посвященные Богу, а также светских авторов, отражающие темы Святой Руси, Отчизны и ветеранов.

Оценивало хоровую звучность, художественный уровень исполнения, сценическую культуру, сложность репертуара, чувство ритма и ансамбля, выразительность, эмоциональность и артистизм профессиональное жюри, состоящее из педагогов музыкальных школ, регентов церковных хоров и священнослужителей.

На церемонии открытия перед участниками выступили директор гимназии Олеся Лебедева, председатель Союза православных женщин Московской области Светлана Тягачева и благочинный Дмитровского церковного округа Афанасий Чорногуз.

Гимназия «Дмитров» подготовила к фестивалю две выставки: «Рождественский имбирный пряник» и фотовыставку «Благолепие православного храма».

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила важность сохранения и развития духовной культуры в нашем обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.