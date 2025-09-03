18-летняя жена 50-летнего режиссера Горобца поступила в вуз

сегодня в 20:54

18-летняя актриса Александрина Олексюк стала студенткой. Жена 50-летнего режиссера Марка Горобца раскрыла, в какой вуз поступила, сообщает «Лента.ру» .

Девушка заявила, что уже давно определилась с выбором. Она подала документы в Высшую школу экономики (ВШЭ).

«Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат», — поделилась актриса с поклонниками.

Режиссер Горобец сделал предложение молодой актрисе в августе 2024 года, но девушка рассказала о помолвке спустя почти три месяца. Свадьбу влюбленные сыграли в конце декабря того же года.

В Сети брак режиссера с молодой актрисой раскритиковали из-за 32-летней разницы в возрасте.