49-летний режиссер Горобец женился на 18-летней актрисе

Свадьба состоялась 24 декабря в одном из московских ресторанов. Среди гостей была актриса Агата Муцениеце, которая поделилась кадрами с торжества в соцсетях.

Режиссер был одет в классический черный костюм. Его возлюбленная выбрала для свадьбы короткое белое платье со шлейфом и открытыми плечами.

Горобец сделал предложение Олексюк в августе во время прогулки на лодке. Актриса похвасталась кольцом лишь в ноябре, когда ей исполнилось 18 лет.

Горобец снял такие популярные киноленты, как «Закрытая школа», «Тур с Иванушками», «Блиндаж». Его невеста известна благодаря ролям в фильмах «Елки 10», «Тур с Иванушками», «Внутри убийцы». Она снялась в нескольких работах своего супруга.