140-летие библиотечной системы Москвы отпразднуют более 300 мероприятиями

Заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что до конца года в столице пройдет более 300 мероприятий, посвященных юбилею библиотечной системы столицы, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

«Сегодня подведомственная городу сеть библиотек насчитывает 440 учреждений. За последние годы они превратились в современные центры для творчества и саморазвития. В честь юбилея во всех округах Москвы пройдут лекции, концерты, спектакли, квесты, творческие конкурсы и выставки — всего больше 300 событий до конца года», — рассказала Наталья Сергунина.

Празднования 140-летия библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева начнется 27 мая в Общероссийский день библиотек с выставки в Мосгордуме. Основные мероприятия пройдут в том числе 6 июня — День русского языка, День города, а также в ноябре в рамках празднования «Ночи искусств».

Кроме того, готовится к выпуску памятная медаль «За вклад в библиотечное дело» к 140-летию основания библиотечной сети Москвы. Награду вручат 140 сотрудникам столичных библиотек. С полной программой празднований юбилея можно будет ознакомиться на сайте проекта.

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