12 тыс детей-инвалидов посетили мероприятия в библиотеках Подмосковья в 2024 году

13 ноября во многих странах мира отметили Всемирный день доброты. Праздник призван привлечь внимание к понятиям: сочувствие, сострадание, помощь ближнему. Добрые проекты в библиотеках Подмосковья стали постоянной практикой, ведь библиотеки обеспечивают пожилым людям и читателям с ограниченными возможностями здоровья доступ к культурным ценностям, литературе, образованию, информации, овладению новыми навыками, а самое главное, к общению. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Популярностью у посетителей «серебряного возраста» пользуются компьютерные курсы, консультации по работе с государственными сервисами, творческие студии, кружки, спортивные занятия. Чтобы сделать жизнь старшего поколения насыщенной и активной, библиотеки раскрывают свои фонды и организовывают встречи с интересными людьми.

Более 800 библиотек на регулярной основе проводят мероприятия по организации досуга пожилых людей.

Так, Губернская универсальная библиотека приглашает людей старшего поколения на программу «Вкус радости жизни», где гости общаются друг с другом, читают книги, рисуют, слушают музыку. Встречи проходят один раз в неделю по пятницам. В округе Лыткарино библиотека Дворца культуры «Мир» сотрудничает с «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания». В центральной библиотеке им. А. Ахматовой в Домодедове организованы встречи в клубах «Лоскуток» и «Библиосмак». Первый клуб объединяет любителей рукоделия, второй — приверженцев хорошей литературы.

В центральной библиотеке им. М. Горького Орехово-Зуевского округа каждую среду для пожилых людей проходят встречи в клубе «Вдохновение», участники которого сохраняют молодость души и стремление к активному образу жизни. В центральной библиотеке им. А. П. Чехова в Серпухове для читателей «серебряного возраста» на постоянной основе проводятся мастер-классы в клубе «Рада», работают клубы «Прочтение» и «Мельница» для любителей самодеятельной песни.

Распространенными формами включения детей с ограниченными возможностями в деятельность учреждений культуры являются праздники, концертные благотворительные мероприятия и спектакли, тематические беседы и встречи со специалистами, фестивали, мастер-классы, квесты, литературные вечера, чтения вслух, киноклубы с просмотром фильмов и их обсуждением, выставки, презентации, интерактивные постановки, музейные игры для детей, показ экспонатов в действии, экскурсии с элементами сказкотерапии, песочной, игровой и музыкальной терапии и другие.

В 2024 году специализированные мероприятия в библиотеках Московской области посетили почти 12 тыс. детей-инвалидов.

Подмосковные библиотеки активно сотрудничают с больницами и санаториями в рамках организации мероприятий для детей. Так, Центральная библиотека МУК «ЦБС г. Подольска» проводит для маленьких подопечных больниц выездные мероприятия, такие как программа «Секреты книжного рюкзачка», мастер-классы, чтение книг, викторины. Партнер библиотеки — студия творческого развития «Золотое перышко» — предоставляет для ребят раскраски.

Белоомутская библиотека им. Н. П. Огарева организует для учащихся школы-интерната познавательные мероприятия, позволяющие детям побороть чувство одиночества, неуверенность в себе, принимать посильное участие в мероприятиях.

Каширская городская детская библиотека — филиал МБУК «БИДЦ» проводит адаптивные мастер-классы «Мы умеем мастерить. Веселиться и дружить».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.