10 тыс гостей посетили лесопарк «Загорское море» в Сергиевом Посаде в день открытия

6 июля, в Сергиево-Посадском городском округе открылся обновленный лесопарк «Загорское море». Мероприятие, подготовленное к открытию, посетили почти 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В честь открытия лесопарка состоялась обширная праздничная программа. Перед гостями выступил Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Юные гости увидели научное шоу, приняли участие в познавательных мастер-классах, пенной вечеринке и шоу мыльных пузырей. Любители активного отдыха сыграли в пляжный волейбол, большую дженгу и посетили мастер-класс по зумбе. Всех желающих угощали бесплатным мороженым.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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