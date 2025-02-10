10 сельских домов культуры в Подмосковье будут модернизированы в 2025 году

В этом году в Московской области планируется обновление 10 сельских домов культуры в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Более современными и комфортными станут: дом культуры «Строитель», Раменский м. о.; структурное подразделение «Радуга», г. о. Коломна; дом культуры посёлка Лоза, Сергиево-Посадский г. о.; Петровский дом культуры, м. о. Шатура; Березнецовский дом культуры, г. о. Ступино; Культурно-спортивный комплекс «Мальцево», г. о. Щелково; ДК «Импульс», г. о. Пушкинский; Буньковский сельский культурно-спортивный комплекс, г. о. Богородский; Дом культуры Дорохово, Рузский м. о.; сельский дом культуры «Барабаново», г. о. Кашира.

Проект по модернизации сельских домов культуры стартовал в 2024 году благодаря государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» при поддержке губернатора Московской области. В ходе ремонта обновили зрительные залы, фойе, создали современные хореографические классы, а также другие специализированные помещения.

Пространства модернизированных учреждений становятся многофункциональными благодаря современным колористическим решениям и трансформируемой мебели. Это позволяет увеличить загрузку домов культуры и дает возможность заниматься в кружках большему количеству детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.