«Золотые огурцы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с рынком овощей

В зимний период наблюдается рост цен на овощи — они могут достигать рекордных значений, однако сейчас экономические условия делают их изменение еще менее предсказуемым. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на «салатные» овощи — огурцы и помидоры, сообщает АБН24 .

По его словам, в январе и феврале, как правило, цена на овощи увеличивается. Данные первой недели февраля это подтверждают: огурцы подорожали на 2,5%, а помидоры на 1,5%.

Сезонная волатильность цен на огурцы и помидоры высока на протяжении всего года. С увеличением предложения на рынке цены начинают снижаться, уточнил эксперт.

Тем не менее в последнее время на стоимость овощей все больше влияют как внешние, так и внутренние экономические факторы. Эти изменения непосредственно сказываются на потребительских ценах.

«Мы наблюдаем существенный рост себестоимости производства овощей защищенного грунта, а также повышение стоимости импортной продукции в условиях изменения курса, что также отражается на ценах», — отметил Леонов.

Он считает, что будущие колебания цен будут зависеть от ряда основных факторов: объемов поступлений на рынок, стабильности валютного курса и уровня производственных затрат. Ожидается, что в ближайшие месяцы цены будут постепенно снижаться с увеличением поставок, но, если давление на себестоимость увеличится, удешевление может оказаться менее значительным, чем в прошлые годы.