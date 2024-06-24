Золото подорожает из-за геополитики и инфляции

Стоимость тройской унции золота на мировых биржах достигнет трех тысяч долларов в ближайший год или полтора, пишет РБК со ссылкой на CNBC.

Рост может составить до 29% по сравнению с ценой на 21 июня, которая составила 2331,2 долларов за унцию, сказано в материале.

По мнению аналитиков, повышение цены на драгоценный металл вызовут стремление мировых финансовых институтов пополнить золотые резервы, как это было во время военных конфликтов, например, на Украине или Израиле.

На биржевую стоимость золота может также повлиять растущая инфляции в США на фоне усиления геополитических рисков во всем мире, указывает издание.

Ранее эксперты среди причин удорожания золота называли растущее недоверие к доллару.