«Золото подорожает до 3 тыс долларов за унцию»: 6 способов на нем заработать

После того, как Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, стоимость золота побила рекорд. В ближайшем будущем драгоценный металл может подорожать до трех тыс. долларов за унцию, сообщает РБК .

За период с января по сентябрь 2024 года, цена золота увеличилась более, чем на 20%. Одна унция стоит 2 682 доллара. Инвесторы могут заработать на удорожании с помощью шестью способов.

В первую очередь эксперты рекомендуют вкладываться в акции золотодобывающих компаний. Тем, кто хочет «купить и забыть», советуют инвестировать в биржевые паевые инвестиционные фонды на драгметалл.

Третий способ заработка на удорожании — покупка золотых монет. В промежутке с января по сентябрь 2024 года доходность такого актива составила 24%.

Специалисты также рекомендуют вкладываться во фьючерсы на золото. На Мосбирже они торгуются как в долларах, так и в рублях.

Пятый способ заработать на росте цены — завести обезличенный металлический счет. На нем указывается, сколько грамм золота принадлежат инвестору.

Помимо этого, эксперты рекомендуют воспользоваться инструментом GLDRUB_TOM. Фактически, это спотовый контракт на приобретение-продажу драгоценного металла на биржевом рынке Мосбиржи с расчетами «завтра». Его суть в том, что клиент платит 7,7 тыс. рублей, и ему выдают «бумажное» золото. Оно привязано к текущей стоимости драгметалла, а также динамике национальной российской валюты.

Ранее экономист Александр Роджерс подтвердил прогноз о том, что золото может подорожать до трех тыс. долларов за унцию. К его активному использованию прибегают в том случае, если в мире наступает финансовая нестабильность.