Зиновьева: в АИС «Инвестор» зарегистрировано 1173 подмосковных проекта

В электронной системе АИС «Инвестор» зарегистрировано уже 1173 подмосковных проекта, что принесет региону дополнительные инвестиции и рабочие места, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Первое, о чем мы говорим всем нашим коллегам — это наши цифровые сервисы. Один из них — АИС „Инвестор“. Она помогает работать по сопровождению инвестиционного проекта. То есть любой желающий может на своем смартфоне увидеть все инвестиционные проекты, реализуемые в Подмосковье», — сказала Зиновьева в ходе II Съезда министров экономического развития субъектов РФ.

Она уточнила, что потенциально, для столичного региона это более 2 трлн рублей инвестиций и примерно 340 тыс. рабочих мест.

Ране губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.