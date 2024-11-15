Воробьев: инвестора проще привлечь на готовую инфраструктуру

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе II съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств, передает корреспондент РИАМО.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

По его словам, речь идет о дорогах и всем том, что позволяет инвестору в одно касание начать строить свое производство или заехать на уже готовый объект.

Ранее губернатор подчеркивал важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.