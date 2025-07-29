Жители России стали чаще сталкиваться с блокировкой денег на несколько месяцев

Некоторые россияне столкнулись с проблемой, когда их деньги на банковских картах оказываются недоступными в течение нескольких месяцев. Как показал анализ отзывов на сайте «Банки.ру» в разделе «Народный рейтинг», блокировки могут длиться очень долго, сообщает газета «Известия» .

Некоторым людям приходится ждать доступа к своим средствам от полутора до трех месяцев, а в худших случаях блокировка затягивается до полугода. Такие проблемы были замечены у клиентов нескольких банков, включая Газпромбанк, ВТБ и «МТС Деньги».

Когда клиенты спрашивают о причинах блокировки, банки объясняют эти действия необходимостью соблюдать закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки могут временно ограничить доступ к онлайн-операциям, если заподозрят нечестные схемы или использование подставных лиц для перевода денег. По словам представителей Центрального банка, обычно счета не блокируются полностью, а просто приостанавливается возможность управлять ими через интернет.

Начиная с 15 мая 2025 года, число жалоб увеличилось, когда начали действовать новые правила, ограничивающие переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для людей из списка подозрительных пользователей. Специалисты говорят, что восстановление доступа может растянуться на несколько недель, так как нужно пройти много проверок и доказать, что деньги получены законным путем.