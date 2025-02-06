Жители Подмосковья приобрели свыше 3,5 тыс тонн творога в январе

Творог все чаще встречается в продуктовой корзине жителей Подмосковья. Он богат кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов, является источником белка и других витаминов и микроэлементов, при этом низкокалорийный, за счет чего подходит как для здорового рациона, так и для диетического питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В январе спрос на творог в регионе увеличился на более чем 2%, по сравнению с месяцем ранее. Так, в объектах розничной торговли было реализовано свыше 3,5 тысяч тонн продукта. В среднем, жители приобретали около 113 тонн в день. На прилавках представлен широкий ассортимент: творог классический жирностью 4% — 18%, обезжиренный жирностью менее 0,1%, домашний жирностью 19% — 23%, творог зерненый, безлактозный, а также с добавками из сухофруктов, ягод, орехов.

Кроме того, разнообразие продуктов из творога предлагают региональные производители. В Подмосковье крупнейшими являются ООО «Братья Чебурашкины», АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко», ООО ПК «Ильинское 95».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.