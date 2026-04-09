Жители Подмосковья купили более 24 млн кг овощей в марте

Жители Московской области в марте приобрели свыше 24 млн кг основных овощных культур, при этом спрос на огурцы и помидоры вырос более чем на 20% по сравнению с февралем. Рост обеспечен в том числе за счет круглогодичного тепличного производства в регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В марте жители региона купили 8 894 924,5 кг огурцов и помидоров — на 21,5% больше, чем месяцем ранее. Белокочанной капусты приобрели 3 565 382 кг, репчатого лука — 5 406 483,6 кг, что на 9% превышает февральский показатель. Объем покупок прочих овощей составил 6 330 075 кг — почти на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В ведомстве отметили, что стабильное наличие свежей продукции в холодный сезон обеспечивает круглогодичное производство. Современные тепличные комплексы позволяют выращивать овощи вне зависимости от погодных условий. Общая площадь тепличных хозяйств в Подмосковье превышает 228 гектаров.

Овощи остаются востребованной частью повседневного рациона. Их используют для приготовления салатов, гарниров и горячих блюд, что также поддерживает устойчивый спрос на продукцию региональных производителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.