Жители Петербурга задолжали 7,6 млрд рублей по ипотеке

По информации Центробанка, в Санкт-Петербурге значительно ухудшилась ситуация с выплатами по ипотечным кредитам. Задолженность по просроченным платежам выросла до 7,6 млрд рублей, что на 87% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Neva.Today.

Год назад сумма просроченных платежей составляла 4,1 млрд рублей. При этом общая задолженность петербуржцев по ипотечным кредитам достигла 1,2 трлн рублей, увеличившись за год на 27 млрд рублей.

Согласно статистике, интерес к ипотечному кредитованию в городе снижается. В июле было оформлено 3,1 тыс. ипотечных договоров, что примерно на 20% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее россиянам рассказали, как взять ипотеку на выгодных условиях без семьи и детей. В России расширяют программы льготного жилищного кредитования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.