Жители Московского региона могут поменять монеты на бумажные купюры в ряде магазинов

В Московском регионе в акции «Монетная неделя», которая проходит в России с 7 по 20 октября, участвуют 277 офисов банков и более 70 филиалов крупной торговой сети, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В это время можно обменять металлические деньги на бумажные или на монеты другого номинала без комиссии. Теперь сделать это можно не только в банках, но и в некоторых сетевых магазинах, к примеру «Пятерочка», «Чижик», «Монетка», сообщил регулятор. Полный список магазинов, участвующих в акции, можно уточнить на сайте монетнаянеделя.рф.

«Во время весенней „Монетной недели“ москвичи и жители Подмосковья вернули в оборот порядка 10 млн рублей. Они принесли в банки для обмена на банкноты и зачисления на счет около 2,3 млн монет, вес всей собранной мелочи превысил 11 тонн», — рассказали в ЦБ.

Всего же в рамках прошлой «Монетной недели» россияне сдали более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей.