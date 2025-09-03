Жителей России предупредили о возможном росте цен на курятину

Экономист Байгузина: цены на курятину в РФ могут подскочить на 15% до конца года

По оценкам кандидата экономических наук Люзы Байгузиной, в период с июля по декабрь 2025 года в России следует ожидать роста цен на куриное мясо. В среднем в торговых сетях цены увеличатся на 10–15% по сравнению с первыми шестью месяцами года, об этом пишет Газета.ru .

В дальнейшем подорожание может составить от 15% до 25%. Байгузина отметила, что, хотя произошло увеличение объемов производства до 3,5 млн тонн в первом полугодии 2025 года, возможна лишь незначительная стабилизация цен. Произведенные объемы могут оказаться недостаточными для удовлетворения растущего спроса на курицу и покрытия издержек.

Экономист подчеркнула необходимость учитывать потенциальный рост потребления курятины в стране. Согласно информации, опубликованной в «Коммерсанте» со ссылкой на еженедельный мониторинг NTech, на 29-й неделе 2025 года (с 14 по 20 июля) в оптовом сегменте продолжился рост цен на мясо бройлеров. Тушка подорожала на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 185 рублей за кг.

Наиболее заметный рост стоимости показало филе, прибавившее 24% (до 307 рублей/кг). Лидером подорожания стал фарш механической обвалки, используемый в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов: его цена выросла на 40% (до 98 рублей за 1 кг).

«На основе текущих данных о ситуации на рынке куриного мяса в России и факторах, влияющих на ценообразование, можно выдвинуть некоторые предположения относительно дальнейшего роста цен на курятину во второй половине 2025 года. Удорожание кормов уже составило 70%, а это основная причина роста цен на куриное мясо. Если тенденция к удорожанию кормов сохранится, это будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию», — отметила Байгузина.