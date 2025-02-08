Женщины помогут преодолеть кадровый голод в производственных отраслях РФ

Как заявили аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг», в будущем именно женщины помогут справиться с кадровым голодом в производственных отраслях России, сообщает РБК .

Для этого необходимо отказаться от гендерных стереотипов при поиске сотрудниц и сформировать дружественные условия для трудоустройства матерей, студенток и работающих пенсионерок, например, создавать для них гибкий график и сокращенные смены.

На данный момент ситуация противоположная. Наибольшие зарплаты среди рабочих специальностей сосредоточены в «мужских» профессиях — их получают электромонтеры, электрогазовщики и крановщики. Также наиболее активно в последнее время увеличивается зарплата у грузчиков.

Россия будет длительное время жить в состоянии недостатка сотрудников в экономике. До 2030 года государству будет не хватать около 3,1 млн работников. Наибольший дефицит кадров будет среди рабочих специальностей.

Ранее в Центробанке сообщили, что ситуация на рынке труда стабилизировалась.