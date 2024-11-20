Завод в Подмосковье выпустил партию Mercedes-Benz

Принадлежащий «Автодому» бывший завод Mercedes-Benz, расположенный на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье, выпустил партию автомобилей двух моделей — седана E-класса (W213) и кроссовера GLC второго поколения, сообщает «Авто.ру» .

Обе модели оснащены системой полного привода и двухлитровыми моторами. Машины были собраны из комплектов, которые достались «Автодому» от предыдущих владельцев. Всего было собрано около 40 автомобилей.

Для седана предложена только одна комплектация Sport. Также он оснащен только бензиновым агрегатом на 197 сил, тогда как GLC оснащен еще и дизелем. На авто распространяется гарантия. Обе модели уже появились в продаже. Ценник на них начинается от 9,68 млн рублей.

Между тем Минпромторг назвал авто, которыми можно заменить Audi и BMW чиновников. В список вошли в том числе Lada Aura и X-Cross 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.