Завод по производству стройматериалов из листовой стали построят в Подмосковье

Компания «СитиПрофиль» на территории городского округа Домодедово построит предприятие по производству стеновых, кровельных, и прочих строительных металлоизделий из тонколистовой стали. Часть финансирования в рамках проекта компания привлечет в виде льготного займа в фонде развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестпроект по созданию производства металлоизделий из тонколистовой стали в Подмосковье реализует компания «СитиПрофиль». Инвестиции в запуск нового завода составят около 112 млн рублей. Из них 20 млн рублей инвестор сможет получить в ФРП МО, который уже одобрил выдачу льготного займа инвестору. На предприятии будет создано 15 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заемные средства инвестор направит, в том числе, на закупку необходимого оборудования для оснащения предприятия. Запустить производство планируется через полгода после получения займа в ФРП МО.

На заводе компании «СитиПрофиль» будут выпускаться строительные металлоизделия из тонколистовой стали: профилированный лист, плоский лист, металлочерепица, штакетник, прочие металлоизделия. Производственная мощность предприятия составит более 500 тыс. кв. метров металлоконструкций в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.