сегодня в 11:07

Завод Орехово-Зуева принял участие в международной выставке в Белоруссии

Машиностроительный завод «Тонар» из деревни Губино Орехово-Зуевского городского округа принял участие в 28-й международной специализированной выставке «БАМАП-2025», которая проходит на территории Национальной библиотеки Беларуси. Совместно с белорусскими партнерами завод представил инновационные решения в сфере коммерческого транспорта: шторно-бортовые полуприцепы Т3-16 и Т4-16V, рефрижераторный полуприцеп R3-13 в новой комплектации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспонируемые полуприцепы в TIR-исполнении и предназначены для международных перевозок.

Участие в выставке открывает новые возможности для расширения географии поставок и установления долгосрочного сотрудничества с белорусскими производителями. После завершения мероприятия рефрижератор R3-13 будет демонстрироваться на площадках транспортных компаний Республики Беларусь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.