сегодня в 13:59

Зарплаты некоторым категориям бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 октября

Российское правительство проиндексирует заработные платы некоторых категорий бюджетников с 1 октября текущего года. Соответствующее распоряжение подписано, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников», — говорится в сообщении.

Повышение зарплат коснется служащих федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей и другие категории.

В кабмине отметили, что на эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов заложено 30,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что с 1 августа текущего года размер накопительной пенсии граждан РФ вырастет на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%. Соответствующие перерасчёты будут произведены автоматически, без подачи заявлений.