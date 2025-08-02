Накопительная пенсия россиян увеличится на 10,98% с 1 августа

С 1 августа текущего года размер накопительной пенсии граждан РФ вырастет на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — говорится в сообщении.

В СФР отметили, что размер индексации превысит аналогичный показатель прошлого года: накопительные пенсии будут проиндексированы на 10,98% (в 2024 году показатель составлял 7%), а срочные пенсионные выплаты — на 11,32% (в 2024 году — 6,92%).

Соответствующие перерасчёты будут произведены автоматически, без подачи заявлений.На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 1400 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 2600 рублей в месяц.

Кроме того, Социальный фонд будет и дальше осуществлять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенные в 2024 году.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о пенсиях для неработающих россиян. По словам парламентария, социальная пенсия в 8 824 рубля будет увеличена до прожиточного минимума за счет федеральных или региональных доплат.