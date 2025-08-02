В Госдуме рассказали о пенсиях для неработающих

Неработающие пенсионеры в 2025 году получат не менее 15 тысяч рублей

Государство гарантирует минимальную пенсию в размере 15 250 рублей для граждан, не имеющих трудового стажа, сообщает РИА Новости .

Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, социальная пенсия в 8 824 рубля будет увеличена до прожиточного минимума за счет федеральных или региональных доплат.

Размер доплаты зависит от региона: если местный прожиточный минимум ниже федерального (15 250 руб.), разницу покроет федеральный бюджет. В регионах с более высокими стандартами доплачивать будут местные власти.

Оформить доплату москвичи смогут через МФЦ или Социальный фонд, а жители других регионов — через портал «Госуслуги». Эта мера поддержки коснется всех неработающих пенсионеров, чей доход не достигает установленного минимума.