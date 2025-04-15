Запах кокоса и место для заметок: раскрыты интересные факты о мировых валютах

Эксперт совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Пинаев рассказал, что узнаваемый во всем мире значок американского доллара мог появиться от испанского песо, а также раскрыл другие любопытные факты, связанные с валютами разных стран, сообщает «Вечерняя Москва».

По одной из версий, значок $ мог появиться в связи с распространением в американских колониях испанского песо — аббревиатура PS со временем трансформировалась в S c вертикальной чертой. По другой теории, знак доллара мог возникнуть от изображаемых на песо Геркулесовых столбов.

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