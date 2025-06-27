Западные страны пытаются «похоронить» российскую экономику, но «сами скоро сдохнут», заявил президент РФ Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске, сообщает РИА Новости .

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — сказал глава РФ.

Путин добавил, что милитаристский угар Запада основан на утверждениях об «агрессивности» России. По его словам, в западных странах «все переставляют с ног на голову».

«Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе, на „агрессивности“ России, а это ровно все наоборот», — подчеркнул российский лидер.

В ходе общения с журналистами Путин также отметил, что Россию «кинули», когда пообещали «ни на дюйм» не расширять НАТО на восток.