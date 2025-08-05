Зампред Зиновьева рассказала о развитии мобильной торговли в Подмосковье

Гендиректор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева посетила в подмосковной Истре предприятие «МОБИТРАК», производителя фудтраков, спецприцепов и модульных объектов. Экскурсию по заводу сопровождала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая рассказала о комплексном решении по развитию мобильной торговли в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Ознакомилась с процессом сборки мобильных объектов и высокотехнологичными решениями предприятия, ставшего победителем Всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Высокие технологии» в 2024 году. Заинтересовал проект передвижного реабилитационного центра. Кроме того, концепция развития бизнеса «на колесах» может оказаться весьма актуальным предложением для возвращающихся с СВО ребят и желающих заняться собственным предпринимательством», — сказала Светлана Чупшева.

Гендиректор АСИ высоко оценила инновационные разработки компании.

Зампредседателя Екатерина Зиновьева рассказала, что в Подмосковье создана целая система поддержки для желающих открыть свое дело, включая торговлю с мобильных точек.

«Воспользоваться поддержкой можно через инвестиционный портал Московской области. Так, на инвесткарте заявители могут в онлайн-формате подобрать локацию и подать заявку на аренду подходящего места для мобильного торгового объекта. Предприниматели могут воспользоваться льготным кредитованием фонда микрофинансирования Подмосковья на покупку фудтрака — до 5 млн рублей от 7% годовых сроком до трех лет. Предусмотрены компенсации до 50% затрат на приобретение оборудования, а также франчайзинга: до 2 млн рублей для подмосковных франшиз и до 1 млн рублей для франшиз из других регионов», — сказала Екатерина Зиновьева.

Так, компании «МОБИТРАК» был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов в подмосковной Истре. Благодаря расширению производственных мощностей на предприятии стали реализовывать больше проектов, в том числе и по строительству социально важных объектов. Например, созданный при участии инвалида I группы Марата Ильясова передвижной реабилитационный центр «Я смогу». Комплекс оснащен современным оборудованием и позволяет оказывать помощь прямо на месте, что особенно важно для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе бойцов СВО. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов в рамках программы «Центр реабилитации на колесах».

«Этот проект — прорыв в реабилитационной медицине. Обсудили распространение решения «МОБИТРАКА» на другие регионы, видим потенциал для масштабирования, ведь это шанс для тысяч людей вернуться к активной жизни», — подчеркнула Светлана Чупшева.

Также «МОБИТРАК» недавно представил современную передвижную полевую кухню. Проект реализован при непосредственном участии Дмитрия Дзгоева, сопредседателя регионального отделения Народного фронта в Северной Осетии. Она доступна в двух модификациях — для грузовых автомобилей высокой проходимости на рессорной подвеске и для пикапов. Кухня может обеспечить питанием 260 человек ежедневно.

Основатель «МОБИТРАК» Рафаэль Хабиров рассказал, что компания создает мобильные торговые объекты с 2016 года. На предприятии делают не только сам трак, но и его «начинку» в зависимости от функционала будущего мобильного объекта.

«Начинали мы с частных заказов на изготовление фудтраков. Поддержка подмосковного правительства помогла увеличить производственные мощности, а за счет программы «Франшиза» удалось привлечь новых заказчиков. В свою очередь наше развитие и работа внесли вклад в расширение региональной системы поддержки бизнеса, позволяющей быстро организовать бизнес через мобильное торговое оборудование. Мы создаем не технику, а возможности. Каждый проект — это симбиоз инноваций, бизнес-эффективности и улучшения качества жизни», — резюмировал Рафаэль Хабиров.

Мобильные объекты также востребованы в качестве мобильных офисов. Артем Петрухин, партнер «Холдинга Строительный Альянс», рассказал о сотрудничестве с компанией «МОБИТРАК» и реализованном формате офиса продаж.

«В настоящее время ХСА осуществляет масштабное строительство трёх промышленных парков в формате light industrial на территории Московской области. В наших парках работают порядка 300 промышленных предприятий из России и зарубежных стран», — сказал Артем Петрухин.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.