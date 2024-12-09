Зампред ЦБ: нет оснований для дискуссии об отмене наличных в России
В России более 18 трлн наличных рублей
В России находится более 18 трлн наличных рублей, вести речь о выводе их из обращения преждевременно, заявил газете «Известия» зампред ЦБ Сергей Белов.
«Сегодня в обращении больше 18 трлн наличных рублей, что свидетельствует о востребованности банкнот и монет. Часть людей все равно предпочитает наличные», — заявил Сергей Белов.
Доля наличных денег в расчетах снижается, но в обращении объем наличных денег остается неизменным, отметил представитель регулятора.
Ранее Белов сообщил о сроке ввода в обращение новой тысячерублевой купюры.