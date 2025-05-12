Заморозки испортили посевы сахарной свеклы на 120 тыс гектар на юге России

Сельхозпроизводители начали исследовать негативные последствия заморозков, которые не останавливаются в РФ. В апреле и мае они нанесли урон посевам сахарной свеклы на суммарной площади примерно 120 тыс. га, рассказал газете « Известия » председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрей Бодин.

Он отметил, что планируется пересев. Семена для такого шага имеются. Ситуацию изучают, но не стоит бояться — рисков для урожая и обеспечения государства сахаром нет.

Наибольший урон заморозки нанесли Белгородской и Липецкой области. Еще с гибелью сахарной свеклы на площади около 2,5 тыс. гектар столкнулись власти Курской области. По состоянию на 5 мая 2025 года было засеяно около 1 млн сахарной свеклы.

Еще из-за холодной погоды может погибнуть примерно 50% урожая плодовых деревьев в Ставропольском крае. Среди них персики, абрикосы, сливы и черешня.

Наименьший урон от заморозков получили груши и яблони. С частичной потерей урожая плодовых деревьев столкнулись в Крыму и Краснодарском крае.