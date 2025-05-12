Заморозки испортили посевы сахарной свеклы на 120 тыс гектар на юге России
Сельхозпроизводители начали исследовать негативные последствия заморозков, которые не останавливаются в РФ. В апреле и мае они нанесли урон посевам сахарной свеклы на суммарной площади примерно 120 тыс. га, рассказал газете «Известия» председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрей Бодин.
Он отметил, что планируется пересев. Семена для такого шага имеются. Ситуацию изучают, но не стоит бояться — рисков для урожая и обеспечения государства сахаром нет.
Наибольший урон заморозки нанесли Белгородской и Липецкой области. Еще с гибелью сахарной свеклы на площади около 2,5 тыс. гектар столкнулись власти Курской области. По состоянию на 5 мая 2025 года было засеяно около 1 млн сахарной свеклы.
Еще из-за холодной погоды может погибнуть примерно 50% урожая плодовых деревьев в Ставропольском крае. Среди них персики, абрикосы, сливы и черешня.
Наименьший урон от заморозков получили груши и яблони. С частичной потерей урожая плодовых деревьев столкнулись в Крыму и Краснодарском крае.