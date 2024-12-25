«Заложил все, кроме квартиры»: на какие жертвы шли онлайн-бизнесмены ради дела
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Две трети онлайн-предпринимателей испытывали при запуске своего дела те или иные трудности, главные из которых — нехватка знаний и финансов. Справиться с проблемами многим помогают близкие, хотя часто предпринимателям приходится жертвовать личной жизнью, сообщили РИАМО в сервисе ЮKassa.
Две трети испытывали сложности в бизнесе
У 63% участников опроса, проведенного ЮKassa, текущий бизнес — первый, еще 25% уже запускали 2-3 дела, а у остальных попыток было больше. Умеренные сложности на старте испытывал 61% опрошенных, а у 20% были серьезные проблемы.
Отвечая на вопрос об основных трудностях при запуске бизнеса, респонденты могли выбрать несколько разных вариантов. Выяснилось, что подавляющее большинство столкнулось на старте с нехваткой знаний (70%) и денег (61%). Для 43% опрошенных запуск оказался психологически сложным, еще 30% беспокоило отсутствие единомышленников, а 20% назвали одной из основных сложностей бюрократию.
Ради дела жертвуют свободным временем и личной жизнью
Самой главной жертвой онлайн-предприниматели называют свободное время (88% ответов). Многие пожертвовали также личной жизнью (50%), деньгами (46%) и увлечениями (33%). В свободных ответах респонденты рассказали о пережитых трудностях подробнее:
- «Главная жертва — это огромные финансовые вложения, которые со временем стали окупаться».
- «В один из прошлых бизнесов заложил все, кроме квартиры, когда получил убытки из-за неверных бизнес-решений. За последнее время отдал все имеющиеся деньги в дело и питался сечкой полгода, работая с 8 утра до 2 часов ночи».
- «Пожертвовала всем своим временем и в первые полгода работала в ноль, не окупая первоначальные вложения».
- «Главная жертва — стабильность. В любой самой сложной ситуации (пандемия, санкции, кассовый разрыв) ты являешься единственным, кто с этим может и должен справиться. Ситуация меняется постоянно, поэтому то, что работало вчера, завтра может оказаться бесполезным. Нужно постоянно искать новые решения и подходы, даже пока всё хорошо. К этому не сразу привыкаешь, но это заставляет держаться в тонусе!».
При этом некоторые участники опроса отметили, что не считают испытанные трудности серьезной проблемой.
- «Ничем не жертвую, это просто моя работа».
- «В начале пути приходится много времени посвящать работе, но потом получается держать все в балансе».
Друзья и семья — главный источник поддержки
Многие онлайн-предприниматели находят помощь именно в тех сферах жизни, которыми им приходится жертвовать. Так, при становлении бизнеса 45% опрошенных получали поддержку в основном от семьи и друзей. Многие упоминали также поддержку от государства (14%), деловых партнеров (12%) и других предпринимателей (9%). Еще 40% онлайн-предпринимателей ответили, что их никто не поддерживал.
Чтобы преодолеть трудности, большинство опрошенных проходят необходимое обучение (52%) или изучают другой мировой опыт (46%), советуются с более опытными коллегами (41%), а также с семьей и друзьями (38%). Реже за помощью обращаются к другим предпринимателям (27%), к партнерам или бизнес-сообществу (по 11%).
Собственные достижения мотивируют двигаться вперед
Большинство опрошенных (86%) рассказали, что испытывают профессиональное выгорание время от времени, а 5% — постоянно. Еще 9% респондентов никогда не сталкивались с такой проблемой.
Чаще всего предпринимателей вдохновляют и заставляют продолжать свое дело, несмотря на трудности, уже достигнутые цели (21% ответов). Для 19% главный мотиватор — рост прибыли, для 16% — развитие навыков, еще для 16% — расширение горизонтов.
Остальные упоминали развитие личного бренда, поддержку от семьи и друзей, а также глобальные цели: многим важно приносить пользу обществу, помогать людям и оставить что-то после себя.
Главный совет от предпринимателей
Опрошенные представители бизнеса отмечают, что при запуске своего дела самое главное — не бояться ошибок, пробовать новое и проверять гипотезы, быть решительным и постоянно учиться.
- «Любое действие, пусть даже не совсем верное, в отдаленной перспективе результативнее долгих размышлений и тщательной подготовки, так как в бизнесе даже тщательная подготовка не гарантирует успеха».
- «Систематичность, улучшения себя вчерашнего помогут быстрее добиться успеха. Конечно, есть риски, их никто не отменял, но иногда стоит сделать шаг, который боишься сделать всю жизнь (только обдумай и взвесь, чтобы не прогореть по итогу)».
- «Вы точно готовы жить цифрами и результатами? Вы готовы делать так, чтобы каждое действие заканчивалось измеряемым результатом? Если да, тогда вам сюда, в построение своего бизнеса. Если нет, то сначала пойдите к кому-нибудь в найм по выбранной нише, посмотрите, как другие делают деньги, научитесь чему-либо из этого, а уж потом пробуйте создать свой бизнес».
- «А когда опускаются руки, советую взять один-два дня на отдых и идти дальше».