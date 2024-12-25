«Заложил все, кроме квартиры»: на какие жертвы шли онлайн-бизнесмены ради дела

Две трети онлайн-предпринимателей испытывали при запуске своего дела те или иные трудности, главные из которых — нехватка знаний и финансов. Справиться с проблемами многим помогают близкие, хотя часто предпринимателям приходится жертвовать личной жизнью, сообщили РИАМО в сервисе ЮKassa.

Две трети испытывали сложности в бизнесе

У 63% участников опроса, проведенного ЮKassa, текущий бизнес — первый, еще 25% уже запускали 2-3 дела, а у остальных попыток было больше. Умеренные сложности на старте испытывал 61% опрошенных, а у 20% были серьезные проблемы.

Отвечая на вопрос об основных трудностях при запуске бизнеса, респонденты могли выбрать несколько разных вариантов. Выяснилось, что подавляющее большинство столкнулось на старте с нехваткой знаний (70%) и денег (61%). Для 43% опрошенных запуск оказался психологически сложным, еще 30% беспокоило отсутствие единомышленников, а 20% назвали одной из основных сложностей бюрократию.

Ради дела жертвуют свободным временем и личной жизнью

Самой главной жертвой онлайн-предприниматели называют свободное время (88% ответов). Многие пожертвовали также личной жизнью (50%), деньгами (46%) и увлечениями (33%). В свободных ответах респонденты рассказали о пережитых трудностях подробнее:

«Главная жертва — это огромные финансовые вложения, которые со временем стали окупаться».

«В один из прошлых бизнесов заложил все, кроме квартиры, когда получил убытки из-за неверных бизнес-решений. За последнее время отдал все имеющиеся деньги в дело и питался сечкой полгода, работая с 8 утра до 2 часов ночи».

«Пожертвовала всем своим временем и в первые полгода работала в ноль, не окупая первоначальные вложения».

«Главная жертва — стабильность. В любой самой сложной ситуации (пандемия, санкции, кассовый разрыв) ты являешься единственным, кто с этим может и должен справиться. Ситуация меняется постоянно, поэтому то, что работало вчера, завтра может оказаться бесполезным. Нужно постоянно искать новые решения и подходы, даже пока всё хорошо. К этому не сразу привыкаешь, но это заставляет держаться в тонусе!».

При этом некоторые участники опроса отметили, что не считают испытанные трудности серьезной проблемой.

«Ничем не жертвую, это просто моя работа».

«В начале пути приходится много времени посвящать работе, но потом получается держать все в балансе».

Друзья и семья — главный источник поддержки

Многие онлайн-предприниматели находят помощь именно в тех сферах жизни, которыми им приходится жертвовать. Так, при становлении бизнеса 45% опрошенных получали поддержку в основном от семьи и друзей. Многие упоминали также поддержку от государства (14%), деловых партнеров (12%) и других предпринимателей (9%). Еще 40% онлайн-предпринимателей ответили, что их никто не поддерживал.

Чтобы преодолеть трудности, большинство опрошенных проходят необходимое обучение (52%) или изучают другой мировой опыт (46%), советуются с более опытными коллегами (41%), а также с семьей и друзьями (38%). Реже за помощью обращаются к другим предпринимателям (27%), к партнерам или бизнес-сообществу (по 11%).

Собственные достижения мотивируют двигаться вперед

Большинство опрошенных (86%) рассказали, что испытывают профессиональное выгорание время от времени, а 5% — постоянно. Еще 9% респондентов никогда не сталкивались с такой проблемой.

Чаще всего предпринимателей вдохновляют и заставляют продолжать свое дело, несмотря на трудности, уже достигнутые цели (21% ответов). Для 19% главный мотиватор — рост прибыли, для 16% — развитие навыков, еще для 16% — расширение горизонтов.

Остальные упоминали развитие личного бренда, поддержку от семьи и друзей, а также глобальные цели: многим важно приносить пользу обществу, помогать людям и оставить что-то после себя.

Главный совет от предпринимателей

Опрошенные представители бизнеса отмечают, что при запуске своего дела самое главное — не бояться ошибок, пробовать новое и проверять гипотезы, быть решительным и постоянно учиться.