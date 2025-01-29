Закрытие границ, дефицит контейнеров: как китайский Новый год влияет на логистику
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Официальные празднования китайского Нового года (КНГ) проходят с 29 января по 12 февраля, но фактически каникулы длятся почти месяц. Это создает определенные сложности в области логистики и финансовой деятельности, сообщает АБН24.
Руководитель коммерческого отдела международной логистической компании Holding Finance Broker Сергей Волков отметил, что одними из основных вызовов в этот период являются нехватка водителей, сокращение рабочих дней в банках и различных госорганах, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Особенно подвержены рискам российские компании с жесткими сроками поставок, поскольку в преддверии праздника возникают проблемы с удорожанием логистики и даже срывами поставок, особенно касающимися госсектора. За неделю-две до праздников наблюдается рост цен на интермодальную логистику, а в последние дни перед празднованием может отсутствовать возможность вывоза товаров со складов.
«Это связано с дефицитом местного автотранспорта, так как водители в этот период отдыхают», — отметил эксперт.
Еще влияют закрытие границ и нехватка контейнеров. В то же время железнодорожный и морской транспорт продолжает функционировать в обычном режиме, однако в авиаперевозках происходит отмена грузовых рейсов в пользу пассажирских.
Кроме того, бизнесу важно учитывать последние рабочие дни банков, так как финансовые операции могут задерживаться, что приводит к дополнительным расходам на хранение грузов. Волков рекомендует размещать заказы минимум за 1-1,5 месяца до праздников, готовясь к ожидаемому спросу и имея достаточные товарные запасы.
Лучше всего решать все важные вопросы заранее, так как в период праздников обратная связь от агентов, работающих с транспортом и терминалами, значительно ухудшается. Восстановление нормальной деятельности происходит примерно к началу марта.